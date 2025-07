Musica in cava, note di pietra: emozioni al tramonto tra le montagne di Ornavasso

C’è un luogo in cui musica, pietra e paesaggio si fondono in un’unica, intensa esperienza sensoriale. È la cava di marmo di Ornavasso, tra le montagne del Vco, che il 5 e il 12 luglio tornerà ad accogliere il pubblico per due appuntamenti speciali della rassegna “Musica in cava – Note di pietra”, promossa da Le Rogge nell’ambito del progetto Interreg MuLM – La via del marmo.

Due serate al tramonto, a partire dalle ore 18.00, per riscoprire un patrimonio storico e naturale straordinario, ascoltando melodie che dialogano con l’ambiente, amplificate dai suggestivi echi della roccia.

Sabato 5 luglio il viaggio sonoro inizierà con “Melodie d’Irlanda”, un’immersione nelle atmosfere celtiche dell’Isola di Smeraldo: arpe, flauti e ballate tradizionali guideranno il pubblico tra leggende e paesaggi interiori, in un dialogo continuo con il silenzio e le risonanze della cava. Sabato 12 luglio, invece, sarà la volta di “Dalle Alpi alle Ande”, un concerto che unirà simbolicamente due catene montuose e due culture lontane ma simili, accomunate dal rapporto ancestrale con la natura. Ritmi andini, strumenti etnici e suggestioni alpine si alterneranno in un crescendo di emozioni autentiche.

In entrambe le occasioni, prima dei concerti sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite alle cave, per scoprire la storia secolare del marmo di Ornavasso, materiale usato anche per il Duomo di Milano. Un’occasione preziosa per conoscere meglio un luogo dove la fatica dell’uomo ha scolpito paesaggi e memoria. “Musica in cava” non è solo un evento: è un invito a rallentare, ad ascoltare con attenzione, a immergersi in un’esperienza totale, dove ogni suono, ogni pietra, ogni vibrazione ha qualcosa da raccontare. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione per le visite. Si raccomanda abbigliamento comodo e torcia per il rientro.