In Prima Categoria fari puntati su Villa-Crevolese

Villa-Crevolese calamita l’attenzione della domenica di Prima Categoria. Biancocelesti che hanno ripreso la marcia, gialloblu un po’ in difficoltà di risultati. Il derby del ‘Curotti’ (ore 17:30) dirà chi sta meglio , anche se il Villa ha ormai detto addio alla speranza di vincere il campionato e la Crevolese s’è complicata la vita uscendo dalla zona play off. E’ però derby, quindi partita da tripla in schedina.

Altra partita da seguire sarà Varzese-Feriolo. Sulle rive del Diveria (ore 15) arriva la formazione di Pissardo, che è a soli 3 punti dalla capolista Momo e spera in un passo falso dei novaresi impegnati nel derby col Trecate. La Varzese ha già dato domenica a Novara, perdendo in casa Sanmartinese. I granata sono una squadra che ha fatto punti soprattutto in casa: 20 su 27 e quindi per il Feriolo non sarà giornata facile.

Viaggiano nel novarese le altre due ossolane: Ornavassese e Fomarco.

I neri di Fusè vanno in casa del Borgolavezzaro, squadra di metà classifica. L’Ornavassese ha sete di punti perché non è ancora fuori dalla bagarre. Il Borgolavezzaro lo stesso essendo a parti punti con gli ossolani.

Il Fomarco gioca a Ghemme. I novaresi sono penultimi e avranno sete di punti. Schirru e soci sono avvertiti.

Classifica: Momo 48; Feriolo 45; Cannobiese 38; Virtus Villa 36; Sanmartinese 34; Fomarco, Crevolese, Agrano 28; Varzese 27; Ornavassese, Borgolavezzaro 24; Comignago, Trecate 23; Carpignano 21; Pro Ghemme 20; Oleggio 13.