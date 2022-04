Torna alla vittoria lo Studio Immobiliare VCO Domo

Ritorna subito alla vittoria lo Studio Immobiliare VCO Domo nella penultima gara della Regular Season in casa dell’ostico Sant’Anna Volley. Una vittoria netta per 0 a 3 (14-25, 17-25, 20-25) che regala ai ragazzi di De Vito un ottimo vantaggio in vista dell’ultima decisiva partita contro Acqui Terme, squadra che incalza proprio i domesi a due punti di distanza.

Domenica 10/04 al Palaraccagni alle ore 17.30 andrà infatti in scena uno degli incontri più importanti della stagione tra Domodossola e appunto Acqui Terme, la squadra quest’ultima che ad inizio stagione sembrava forse la più accreditata alla vittoria finale, ma che invece ora si ritrova terza in classifica dietro Montanaro e Domodossola.

Tutte e tre le compagini sono comunque già certe dei play-off, ma in base al posizionamento verrà determinata la griglia per la pool promozione. È fondamentale quindi riuscire ad entrare tra le prime due della classe.

Tornando alla partita contro Sant’Anna non c’è tanto da aggiungere a quanto già detto: i domesi sono stati superiori in tutti i fondamentali e De Vito è riuscito a far ruotare tutti gli atleti a disposizione. Sulla carta però il match risultava tutt’altro che facile in quanto Sant’Anna si giocava le ultime carte per entrare nei play-off e per l’occasione il pubblico si era preparato a dare tutto il supporto ai padroni di casa rendendo il palazzetto una vera bolgia.

Bene soprattutto gli ossolani in battuta e a muro, fondamentali che erano in parte mancati la domenica precedente contro Montanaro.

L’appuntamento quindi è per domenica 10/04 al Palaraccagni per una partita che vale quasi una stagione.