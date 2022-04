Sul treno per la Svizzera con 186mila euro non dichiarati

Sorpreso mentre cercava di attraversare il confine con 186mila euro non dichiarati. I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del Vco, in stretta sinergia con i militari della Guardia di Finanza, hanno fermato un cittadino extra comunitario a bordo di un treno internazionale diretto in Svizzera.

L'uomo fermato presso la stazione di Domodossola, aveva nascosto nei bagagli franchi svizzeri ed euro in banconote di diversi tagli per un totale di 185.703,68 euro. "Si è proceduto, pertanto -così ADM-, al sequestro di 87.859,03 euro".

Da inizio anno, presso la Sezione Operativa Territoriale di Iselle e la stazione ferroviaria internazionale di Domodossola, sono stati intercettati ben 16 viaggiatori che hanno tentato di sottrarre ai controlli doganali valuta in varie divise per un totale di oltre 270 mila euro; i viaggiatori hanno poi fruito della definizione agevolata del contesto pagando a titolo di oblazione 15.164 euro.

“I risultati ottenuti -così l'Agenzia Dogane e Monopoli- dimostrano come le attività di controllo attuate da ADM e Guardia di Finanza siano un efficace strumento di contrasto ai traffici illeciti transfrontalieri a tutela degli interessi dell’Erario”.