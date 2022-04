Precisazione dell'Asl Vco: "Il Punto nascita del San Biagio è attivo 24 ore su 24 non solo per le emergenze"

Dopo il caso del piccolo nato in auto la scorsa notte a Pieve Vergonte, molte sono state le polemiche circa la possibilità di partorire al San Biagio. Va detto che da mesi il Punto Nascite è stato riaperto h24, quindi con tutto il personale in pianta stabile.

"L’Azienda Sanitaria ritiene utile precisare che: il Punto Nascita di Domodossola, dal 1 settembre 2021, è attivo 24 ore su 24 7 giorni su 7 per assistenza ostetrica e ginecologica non solo per situazioni ostetriche e ginecologiche di urgenza/emergenza ma anche per regolare assistenza alla gravidanza fisiologica" spiegano dall'azienda sanitaria.

"Il Percorso Nascita prevede una assistenza ostetrica gestita anche con sistemi di trasporto 118 "in utero", cioè prima della nascita, o dopo la nascita per garantire la massima sicurezza alla diade mamma-bambino; è attiva una centrale ostetrica telefonica con numero di telefono dedicato (335/5958535) a cui possono rivolgersi in ogni momento le gestanti per qualsiasi comunicazione o richiesta di informazioni o consigli" concludono dall'Asl.