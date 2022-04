Asl Vco, aprile è il mese della prevenzione alcologica

Ad aprile riflettori puntati sui rischi ed i problemi di salute associati al consumo di bevande alcoliche, sulle strategie di sensibilizzazione e sui servizi di aiuto messi in campo dalle aziende sanitarie e dalle associazioni di volontariato.

Informare, educare, curare è stato il tema della Conferenza Nazionale sull’Alcol tenutasi a Roma dal 15 al 17 marzo 2022 dove sono stati presentati al Parlamento dal Ministro della Salute i dati annuali su alcol e problemi alcol correlati che ci descrivono le dimensioni di questo problema che non possiamo sottovalutare.

Nel 2020 in Italia sono stati otto milioni e 700mila i consumatori detti a rischio, oltre 64.500 le persone alcoldipendenti prese in carico dai servizi alcologici, quasi 30.000 gli accessi al pronto soccorso, oltre 43.000 i ricoveri per malattie alcolcorrelate, circa 3.700 gli incidenti stradali con almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti in stato di ebbrezza (su un totale di 40.310 incidenti con lesioni rilevati da Polizia e Carabinieri). Nella nostra Provincia gli incidenti stradali causati da uno stato di ebbrezza alcolica sono stati 53, prevalentemente nella fascia d’età tra i 40 e 59 anni.

Negli ultimi dieci anni l’aumento dei consumi di bevande alcoliche fuori dai pasti si è accompagnato al progressivo e sostanziale incremento delle consumatrici, specie giovanissime, ma non ha risparmiato il sesso maschile avendo registrato un aumento dei comportamenti a rischio. Il binge drinking (abbuffata alcolica) continua a rappresentare un’abitudine diffusa e incontrastata con il 18,4% (erano il 16% nel 2019) dei giovani tra i 18 e i 24 anni di età che si intossicano periodicamente, il 22,1% dei maschi e il 14,3% delle femmine.

Di fronte ad un problema italiano, ma anche europeo di salute pubblica importante, e completamente prevenibile, le parole chiave della prevenzione, secondo l’Istituto Superiore di Sanità sono:

“Zero alcol in gravidanza”

“Zero alcol per i minori”

“Mai alla Guida” e comunque

“Meno è Meglio”

Il Ser.D dell’ASL VCO prosegue anche nel mese di Aprile con le attività di prevenzione e promozione di stili di vita sani dedicate alla popolazione scolastica e apre le porte della sede di Omegna in via DeAngeli 109, per offrire a chi è interessato la misurazione dei tempi di reazione e l’osservazione di come cambiano sotto l’effetto dell’alcol sperimentando una prova gratuita con i simulatori auto e moto, nei giorni di mercoledì 13, 20 e 27 aprile dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0323 868951.





Sul nostro territorio sono attivi e disponibili i Club alcologici Territoirali e gli Alcolisti Anonimi.