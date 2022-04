Sanità, Marchionini: “In Lombardia esami e ambulatori aperti anche la sera, il Piemonte prenda esempio”

“Dal prossimo primo maggio tutte le aziende sanitarie pubbliche della Lombardia dovranno garantire prestazioni anche nella fascia serale, dalle 20 alle 24, dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e nei giorni festivi. Lo prevede una delibera approvata dalla giunta regionale che avvia una sperimentazione di 12 mesi, per prestazioni di diagnostica come tac, risonanza magnetica, mammografia ecc., non cambiando nulla per i cittadini che dovranno pagare soltanto il normale ticket, se dovuto.

Ho letto e apprezzato questa scelta della Lombardia e auspico fortemente che anche l’assessorato alla sanità Piemontese faccia propria questa iniziativa, perché i ritardi e i lunghi tempi di attesa per visite ed esami nel VCO sono ormai inaccettabili, con la conseguenza che le persone devono scegliere fra il non curarsi o andare fuori VCO o rivolgersi a strutture private.

Nell’incontro che svolgeranno sul territorio a fine mese sul tema della sanità e del futuro degli ospedali rimarcherò alla delegazione della giunta regionale, se ne avrò la possibilità, della necessità di mettere in campo questo tipo di iniziative, indispensabili per rimettere in piedi un servizio pubblico che nel VCO è palesemente in enorme difficoltà”.

Così in una nota stampa il sindaco di Verbania Silvia Marchionini.