“Nel Vco servono nuovi punti vaccinali”

L'apertura di nuovi punti vaccinali nel territorio di competenza dell'Asl Vco.La chiede il sindaco di Quarna Sopra e membro della rappresentanza Augusto Quaretta.

"La Regione ha annunciato la volontà di vaccinare con la quarta dose gli over 80 e gli over 60 con patologie entro il 31 maggio, ma mi sembra che sia difficile raggiungere questo traguardo se, come nel Vco, c'è un solo punto vaccinale, per lo più a Premosello, che dal punto di vista logistico è molto scomoda da raggiungere per chi risiede a Cannobio o San Maurizio d'Opaglio. Per questo ho scritto alla direzione generale dell'Asl affinchè prenda in considerazione l'apertura di altri punti vaccinali, anche perchè non sempre gli anziani sono automuniti o in grado di raggiungere autonomanente Premosello, che non mi sembra servita ottimamente dai mezzi di trasporto. Non dimentichiamoci poi che anche i rifugiati ucraini che continuano ad arrivare necessitano del vaccino” conclude Quaretta.