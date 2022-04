Il villadossolese Giuseppe Poletti nominato maestro del lavoro 2022

Il villadossolese Giuseppe Poletti è stato nominato Maestro del Lavoro 2022. Impiegato con 44 anni di servizio è nato a Calasca Costiglione nel 1960. Dopo brevi esperienze come apprendista falegname e carpentiere, nel 1977 intraprende l’attività lavorativa presso la ditta A.M.E.A srl (attrezzature meccaniche ed affini) iniziando come apprendista, per poi ottenere, nel corso degli anni, la promozione a Operaio, Impiegato ed infine Direttore di Produzione. Pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione a dicembre 2018, viene richiamato in azienda a febbraio 2019, continuando tuttora la sua attività lavorativa.

La decorazione della “Stella al merito del Lavoro” è un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica ogni anno a 1000 lavoratori dipendenti di tutta Italia, con almeno 50 anni di età e 25 anni ininterrotti di lavoro come dipendente. I decorati devono essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale; e/o avere migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo; o aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; o essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

Dopo il periodo di pandemia finalmente si riprende a celebrare la cerimonia della consegna delle “Stelle” il 1 maggio – Festa del lavoro – nei capoluoghi di regione. Per il Piemonte si terrà a Torino presso il Conservatorio Giuseppe Verdi. Per le provincie di Novara e del VCO quest’anno sono stati nominati 13 nuovi Maestrie e Maestre e del Lavoro, tra i quali l'ossolano Poletti.

Inoltre, per ogni regione, è stato sorteggiato un Maestro che riceverà la decorazione dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali presso il Palazzo del Quirinale a Roma. Per il Piemonte l’onore è toccato alla neo Maestra della provincia di Novara Ilaria Rosalma Guglielmetti.