La tradizione del caffè italiano: torrefazione Made In Italy e chicchi pregiati

Il caffè è un piacere irrinunciabile, per lo meno nel nostro Paese. Si stimano consumi piuttosto elevati di caffè pro-capite oltre ad un’innovazione dinamica e in continua espansione che coinvolge numerosissime aziende operanti su questo mercato. Nello specifico basti pensare alla sola capitale meneghina che offre una incredibile domanda e offerta di servizi e prodotti correlati al caffè. Nello specifico ci sono interessantissime aziende specializzate nella torrefazione per conto terzi e che offre forniture di caffè Milano e dintorni sia per consumatori finali che per aziende come bar, ristoranti e alberghi.

Un mercato a cavallo tra tradizione e innovazione

Il mercato, quindi, vive principalmente di tradizione ma senza rinunciare ai confort e ai miglioramenti dell’innovazione. Questo significa che nonostante le abitudini di consumo tendano a variare nel tempo ci sono tante piccole consuetudini che sono destinate a durare per sempre.

Per esempio, bere il caffè al mattino o dopo un pasto è ancora oggi una tradizione più viva che mai anche se il prodotto varia perché oltre alla bevanda prodotta con la moka sono arrivate le cialde e le capsule compatibili. Ma non solo. Bar, ristoranti e alberghi sono sempre tenuti a offrire il caffè dopo il pasto e per colazione, un rito irrinunciabile e accompagnato ad un buon croissant appena sfornato.

Ecco perché le aziende operanti sul mercato della torrefazione a Milano e sul territorio italiano si trovano a rispondere in maniera sempre più attenta alle esigenze di gusto e palato dei consumatori e a quelle delle aziende a cui offrono i propri servizi. Questo significa che da una parte sono tenute a controllare scrupolosamente la provenienza dei chicchi di caffè e la loro qualità mentre, dall’altro, devono dimostrarsi attente ai cambiamenti del mercato rispetto alle nuove tecnologie.

Qualità al primo posto

Il tutto avviene in un pieno regime di trasparenza di tutta la filiera produttiva, dall’acquisizione dei chicchi alla loro torrefazione, sia per il consumatore finale che per conto terzi. Le persone sono diventate estremamente consapevoli circa ciò che portano sulla propria tavola e per questo si aspettano solo la miglior qualità per loro e per i propri cari. Lo stesso vale per il mercato B2B, per il quale sono arrivate macchine di ultima tecnologia, sistemi di produzione del caffè ad alta efficienza e, quindi, tante nuove esigenze a cui offrire risposte tempestive e professionali.

I pregi del mercato del caffè in Italia

In conclusione, il mercato del caffè è più solido e sano che mai e continua ad essere un piacere ed una piccola evasione per iniziare la giornata o per fare una pausa dallo studio o dal lavoro. La domanda di caffè in Italia, quasi esclusivamente legata all’espresso, continuerà ad essere viva e dinamica nonostante i cambiamenti e gli stravolgimenti sociali proprio perché radicata in una tradizione irrinunciabile e piacevole. Anche negli altri Paesi si rilevano consumi di caffè piuttosto consistenti ma questi hanno caratteristiche molto differenti a quello italiano dove, nonostante le evoluzioni tecnologiche, moka e espresso al bar restano un principio saldo ed inossidabile nel tempo.