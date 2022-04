Approvato il Conto consuntivo, tra i crediti mezzo milione di euro di Tari non versata dai cittadini

E' stato approvato ieri sera in Consiglio comunale a Villadossola il Conto consuntivo del 2021. Approvato con i voti della maggioranza mentre i tre consiglieri di minoranza, Francesco Squizzi e Ivana Bandini di Viviamo Villa e Sebastiano Mandica di Indipendenza civica, hanno votato contro. Uno dei motivi del voto contrario, oltre al fatto di non condividere alcune scelte politiche della maggioranza, è stato quello del ritardo con il quale i consiglieri hanno dichiarato di aver ricevuto un documento importante del Conto consuntivo che avrebbe permesso, a loro avviso, una migliore valutazione. Del disguido si è pubblicamente scusato il sindaco Bruno Toscani.

“Il contesto in cui abbiamo dovuto operare – ha spiegato l'assessore al bilancio Stefano Cittadino – è stato complicato a causa della pandemia, tuttavia siamo riusciti a mantenere saldo il controllo di tutti i servizi indispensabili per la vita di un comune come il nostro e questo non era scontato”.

L'assessore prima di entrare nel merito del Conto ha fatto una premessa, analizzando la situazione degli anni precedenti relativi alle passate amministrazioni, e ha rimarcato l'eredità di conti da risanare ricevuta. Ha ribadito l'importanza della scelta della rinegoziazione dei mutui.

“Dal 2020 al 2023 con la rinegoziazione dei mutui viene prodotto un risparmio di 1.764.520, per il 2020-2021 il risparmio è di 494.337 euro. Che non sono finiti nella parte corrente – ha precisato - ma li abbiamo accumulati in un fondo apposito. Al momento della rinegoziazione dei mutui avevamo immaginato come impiego quello di un progetto legato alle energie rinnovabili”.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è di 2.230.550 euro. Importo considerevole è quello del fondo crediti di dubbia esigibilità di 770.410, solo per la Tari ammonta a 418.024. L' avanzo libero è di 607.086 euro”.

“Amministrate da quattro anni, raccontateci quello che avete fatto voi non parlate dei dieci anni precedenti – ha detto il capogruppo di Viviamovilla, Francesco Squizzi -. Preoccupa la voce della Tari nel fondo crediti di dubbia esigibilità, vuol dire che un cittadino su quattro non ha pagato la tassa”. Squizzi ha poi rilevato che l'elevato avanzo di amministrazione determina a suo avviso dubbi sulla capacità dell'amministrazione di utilizzare le risorse.

“La rinegoziazione dei mutui può essere una buona operazione - ha detto Sebastiano Mandica – ma bisogna capire dove verranno investiti i soldi, senza quello non si può valutare l'operazione”. Anche Mandica, dopo una considerazione sulla politica in generale e sull'aria di campagna elettorale a Villadossola, ha invitato l'amministrazione a stare attenta al credito di dubbia esigibilità legato alla Tari.

Il sindaco ha risposto a Squizzi citando gli interventi svolti dall'amministrazione, dalla pulizia dell'Ovesca alla chiesa del Piaggio. “Abbiamo realizzato i nostri progetti e iniziato a rendere reali i vostri sogni“ ha replicato Toscani citando l'intervento di sistemazione dell'area esterna della chiesa del Piaggio. “Abbiamo investito 500 mila euro alla Collinetta dello sport”. Anche l'assessore ai lavori pubblici Massimo Gervasoni ha citato diversi interventi di manutenzione sulle scuole e sulle strade.

“Abbiamo affrontato il periodo di emergenza con enorme senso di responsabilità – ha detto Marika Quadri, capogruppo di maggioranza, prima di elencare in fase di dichiarazione di voto gli interventi realizzati – ; siamo riusciti a garantire ai cittadini i servizi essenziali”.

Durante il consiglio non sono mancate discussioni, tra la maggioranza e Viviamovilla, legate ad un manifesto del Pd affisso nei giorni scorsi in città, molto critico nei confronti del modo di operare dell'amministrazione.