Valli, in testa dopo le prime due speciali Sergio Bruni e Diego Esposito. FOTO E VIDEO

Prime due speciali per il 58° Valli Ossolane. In testa dopo la Crodo Mozzio e la Domobianca365 l'equipaggio Bruni Esposito su Skoda Fabia. Sergio Bruni aveva chiuso quinto la speciale di Crodo alle spalle di Caffoni, Fabrizio Margaroli, Marco Laurini ed Elwis Chentre. Sulla Domobianca365 Bruni, navigato da Diego Esposito su una prova contrassegnata da un fitta pioggia per i primi concorrenti, ha rifilato 8,5 secondi a De Antoni-Musari e oltre 11 secondi a Davide Caffoni e Mauro Grossi.

Nella generale alla fine della prima giornata guodano quindi Bruni Esposito, seguitio a 6,5 secondi da Caffoni-Grossi e a 10,2 secondi De Antoni-Musari. Fabrizio Margaroli chiude quarto dopo le prime due speciali, quinto Laurini e sesto Chentre. Da segnalare l'uscita sulla Domobianca 365 di Erminio Barbieri con il numero 2.