Finanza personale: ecco le strategie più gettonate del momento per investire in azioni

In questo momento storico tutti, ma proprio tutti, possono intraprendere un percorso per diventare dei trader. Al giorno d’oggi infatti, per iniziare a comprare, vendere e scambiare asset nelle Borse di tutto il mondo, è sufficiente utilizzare la propria connessione Internet. In un passato non troppo lontano, per investire era necessario frequentare fisicamente i tempi del mercato. Oggi invece basta utilizzare il proprio computer, il proprio tablet o uno smartphone: ci si iscrive a un broker online e si può procedere con i primi investimenti. A proposito di ciò, la classica dicitura “giocare in Borsa” va comunque presa con le dovute precauzioni: la finanza, infatti, è una materia complessa e iniziare a fare trading senza una preparazione adeguata non porta quasi mai al risultato sperato.

Per questo motivo è importante formarsi adeguatamente acquisendo almeno le competenze di base necessarie per attuare delle strategie di investimento valide.

Partire dai concetti fondamentali

Come è facile intuire, prima di entrare nel merito delle operazioni e delle strategie più difficili, è necessario partire da alcuni concetti fondamentali. Uno su tutti lo scopo del trading online: l’obiettivo condiviso da tutti i professionisti del settore, ma anche dai semplici appassionati di discipline finanziarie. Nel mercato infatti lo scopo è uno e uno soltanto: aumentare il proprio capitale di partenza. Per farlo ci si dedica alla compravendita di asset, ovvero di tutti i beni disponibili all’interno delle varie Borse: azioni, obbligazioni, valute, materie prime, criptovalute e chi più ne ha più ne metta.

La cosa importante da sottolineare è che il prezzo di tutti gli asset di cui sopra è quasi sempre variabile: ciò vuol dire che può sia aumentare che diminuire col passare del tempo, in base a tantissimi fattori differenti. Volendo riassumere e semplificare, si potrebbe dunque dire che un trader punta a comprare asset quando il loro prezzo è sufficientemente basso. Dopodiché, rivendendoli quando il loro prezzo aumenta, ottiene il guadagno desiderato. Il problema, ovviamente, sta nel capire quale sia il momento giusto per comprare e/o per vendere asset.

Leggere il mercato, seguire una strategia

La capacità di lettura del mercato è una delle competenze più importanti per un trader. Una capacità che consiste nell’analizzare i fattori che potrebbero avere un’influenza sul mercato e nell’immaginare le ripercussioni che questi fattori potrebbero avere sugli asset desiderati. Gli investitori dunque devono essere sempre pronti a orientare le proprie operazioni, in base agli input più disparati. Allo stesso tempo però, i trader professionisti, sono anche in grado di attenersi a una specifica strategia: una specie di canovaccio, un piano operativo che indica quali strumenti finanziari siano in linea con le esigenze e le aspettative del singolo.

Non a caso, per realizzare una strategia di investimento si parte proprio dalle proprie personalissime caratteristiche: dal proprio livello di esperienza nel settore e dal proprio budget; dal tipo di obiettivo che si vuole raggiungere e dal tempo che si ha a disposizione per provare a centrarlo. L’incrocio di questi dati può portare a strategie di investimento anche diametralmente opposti. Ecco dunque spiegato come mai da una parte ci sono trader che puntano a ottimizzare i guadagni e che prediligono la compravendita diretta di asset. Dall’altra invece si trovano trader che puntano a guadagnare sul medio o sul lungo periodo e che quindi preferiscono diversificare il proprio portafogli.