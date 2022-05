Giovedì 19 maggio, alle 17, si terrà l’assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali dell’Ossola. Tra i punti all’ordine del giorno in discussione l’approvazione del conto consuntivo del 2021 e il rinnovo della nomina del revisore dei conti. L’assemblea si terrà in presenza nella sede di via Mizzoccola a Domodossola.