Gli studenti del Marconi-Galletti-Einaudi raccontano Montecrestese alla Sagra della Patata

Una collaborazione concreta tra scuola e territorio prende forma in occasione della 31esima edizione della Sagra della Patata di Montecrestese. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi-Galletti-Einaudi” è infatti protagonista di un progetto promosso insieme alla Pro Loco, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, naturale e gastronomico del territorio.

Coordinato dalla docente Michela Cesprini, il progetto coinvolge studenti di diversi indirizzi dell’istituto guidato dal dirigente scolastico dott. Gaudenzio D’Andrea: i corsi “Made in Italy”, “Turismo”, “Informatica” e “Chimica, materiali e biotecnologie”. L’iniziativa prevede la realizzazione di pannelli informativi dedicati alle frazioni e ai luoghi d’interesse di Montecrestese: i ragazzi del Made in Italy cureranno le strutture fisiche, quelli del Turistico i contenuti e le traduzioni in più lingue, mentre gli studenti di Informatica si occuperanno della grafica e del sito internet della Pro Loco.

"Il progetto – spiega Cesprini – rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra scuola e territorio. Unisce passione, conoscenza e impegno civico. Far lavorare i ragazzi in team su un progetto reale permette loro di sviluppare competenze pratiche, conoscere meglio il territorio e sentirsi parte attiva della propria comunità".

Durante la Sagra, saranno protagonisti anche gli studenti dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, che effettueranno analisi chimiche sulle patate e sugli gnocchi preparati per la manifestazione, creando un interessante punto di contatto tra scienza e tradizione gastronomica.