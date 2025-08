Domobianca365 sotto le stelle: sabato serata speciale con telescopi e apericena in quota

Un cielo limpido, lontano dalle luci della città, farà da scenario alla serata “Stelle e Telescopi”, l’appuntamento astronomico in programma sabato 2 agosto presso la terrazza panoramica di Baita Motti, all’Alpe Lusentino. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico Galileo Galilei di Suno, promette un’esperienza suggestiva tra natura, gusto e osservazione del cielo.

La serata inizierà alle 20 con la salita in seggiovia, compresa nel biglietto, che condurrà i partecipanti fino al punto di ritrovo. Per chi preferisce, sarà possibile raggiungere la baita anche in auto, percorrendo una strada sterrata facilmente accessibile.

Ad accogliere gli ospiti ci sarà un apericena a buffet con taglieri di salumi e formaggi locali, accompagnato da musica lounge su vinili d’epoca, per un’atmosfera rilassata e suggestiva.

Al calare del sole, il protagonista diventerà il cielo: grazie ai potenti telescopi messi a disposizione dagli esperti dell’Osservatorio Galilei, si potranno ammirare le principali costellazioni estive e approfondire curiosità sull’universo, guidati da astronomi esperti.

Il costo della serata è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini (bevande escluse), e include la salita e la discesa in seggiovia, l’apericena e l’osservazione guidata delle stelle.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Domobianca al numero 0324 44652, tramite WhatsApp al 345 3060561 o scrivere a info@domobianca.it.

Un’occasione imperdibile per vivere la montagna di notte, tra sapori locali e l’emozione di osservare il cielo stellato come mai prima d’ora.