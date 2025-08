Domodossola, si cercano sponsor per le borse di studio "Ettore Tibaldi"

Il comune di Domodossola procederà nei prossimi giorni alla pubblicazione di un avviso pubblico per la ricerca di sponsor – che siano soggetti esterni all’amministrazione comunale, pubblici o privati – per il finanziamento di cinque borse di studio, del valore complessivo di 2000 euro, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi, medico, professore universitario e presidente della giunta provvisoria di governo della Repubblica Partigiana dell’Ossola.

I contributi, come di consueto, saranno riservati a studenti universitari frequentanti nell’anno accademico 2024/2025 il secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), iscritti nell’anno accademico 2025/2026 al terzo anno del medesimo corso di laurea, e in possesso dei requisiti richiesti.