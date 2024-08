Locarno Film Festival, si comincia con il documentario di Paolo Cognetti dedicato al Monte Rosa

Locarno torna ad essere protagonista del cinema con la 77esima edizione del Locarno Film Festival che si svolgerà dal 7 al 17 agosto.



Ma sarà un'opera italiana, Fiore mio, l’attesissimo documentario dell’acclamato scrittore italiano Paolo Cognetti, con un'anteprima il 6 agosto alle 21.15 in piazza Grande, protagonista del Prefestival a ingresso libero presentato da UBS. Il primo lungometraggio di Cognetti racconta del suo profondo amore per il Monte Rosa, intrecciando incontri, dialoghi e riflessioni personali con immagini spettacolari delle sue escursioni sul massiccio alpino.



Il giorno successivo – il 7 agosto alle 15.30 al Palexpo (FEVI) – l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) sarà protagonista del concerto d’apertura del Festival. Sarà proiettato un classico del cinema muto, The Crowd del 1928 di King Vidor, con musiche dal vivo eseguite dall'Orchestra.



Grazie a la Mobiliare, domenica 4 agosto alle 21.15 sarà proiettata, sempre gratuitamente, la versione italiana di E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg, che inaugurerà la selezione dei Locarno Kids Screenings. Durante il Festival, il Vision Award Ticinomoda verrà conferito a Ben Burtt, sound designer a cui è riconosciuto il merito di aver trovato l’indimenticabile voce originale di E.T.



La giuria internazionale sarà presieduta dalla regista austriaca Jessica Hausner. Insieme a lei ci saranno l’attore italiano Luca Marinelli, la regista indiana Payal Kapadia, la produttrice belga Diana Elbaum, l’attore, scrittore, regista e produttore statunitense Tim Blake Nelson.

Numerosi i film che partecipano al Concorso Internazionale: grandi film provenienti da tutto il mondo, in anteprima internazionale o mondiale, che gareggeranno per il Pardo d’Oro. Il programma è davvero ricco: sono 11 le sezioni, 3 i concorsi e 20 i premi.

