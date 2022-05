Mercato criptovalutario: facciamo il punto su Ripple

Il nome di Ripple (così come il suo acronimo XRP) è ben noto agli appassionati di criptovalute. Da una parte perché stiamo parlando di una valuta digitale che ormai ha superato i dieci anni di vita, considerato che venne fondata da Chris Larsen e da Jed McCaleb nell’ormai lontano 2013. Dopodiché perché Ripple si è dimostrata una delle crypto più interessanti del suo panorama, catalizzando l’attenzione di migliaia di trader, esperti di finanza e professionisti del settore.

Per iniziare ad operare con questa criptovaluta è bene conoscerne almeno le caratteristiche di base e il suo funzionamento. A tal riguardo può essere utile leggere la guida su come acquistare Ripple realizzata dal team di Criptovalute24.com, portale di riferimento nel mondo delle nuove tecnologie, che mette a disposizione approfondimenti dedicati ai numerosi crypto asset disponibili sul mercato.

Pparlare di Ripple in maniera consapevole bisogna avere acquisito per lo meno delle competenze a tema “criptovaluta”. Dopo ciò, è opportuno farsi un’idea su quale futuro aspetti questa particolare valuta digitale.

Cosa sono le criptovalute

Le criptovalute sono delle rappresentazioni digitali di valore che si basano sulla blockchain: una tecnologia che ha permesso la creazione di registri digitali condivisi, organizzati tramite vere e proprie “catene di blocchi”. I singoli blocchi della catena contengono informazioni incancellabili e disponibili soltanto a un numero finito di membri: informazioni che, nel caso della valuta digitale, riguardano quasi sempre transazioni.

A tal proposito, quando si parla di “valuta digitale” si fa riferimento al fatto che le diverse crypto non vengono emesse da alcun tipo di ente o di zecca: dunque per acquistarle bisogna ricorrere per forza a dei canali telematici. Infine, le criptovalute sono protette dalla crittografia: una disciplina nata con l’obiettivo di occultare e/o di nascondere sia beni che messaggi di varia natura. Il risultato è una valuta digitale nascosta: un bene che non può essere raggiunto senza disporre della corretta password.

Cosa distingue Ripple

Ripple, come tutte le principali criptovalute, poggia le sue basi sulla blockchain ed è tutelata dalla crittografia. Inoltre, come la maggior parte delle valute digitali, è caratterizzata da un livello di volatilità molto alto. Il motivo è presto detto: ad oggi, il prezzo Ripple (come quello di quasi tutte le crypto) dipende esclusivamente da due fattori. Il primo è la volontà dei suoi creatori, il secondo è l’interesse del mercato. Il valore di questa valuta digitale dunque non viene in alcun modo limitato da leggi esterne.

Veniamo ora alle peculiarità più tipiche di Ripple, tra cui ad esempio il suo operare dentro una rete totalmente decentralizzata e open source. Un aspetto che contribuisce ad aumentare la volatilità di cui sopra, considerato che gli utenti possono intervenire in ogni momento su questa blockchain. Inoltre Ripple permette di consultare tutti i suoi registri delle transazioni, attraverso Ledger aggiornati in tempo reale. Infine, Ripple permette di trasferire valuta senza continuità di forma.

Cosa aspettarsi da Ripple

Ripple ha vissuto un 2021 decisamente difficile. La quotazione di questa crypto infatti è stata fortemente condizionata da un contenzioso con la commissione americana per la vigilanza della Borsa. In questo momento storico però XRP è tornato uno degli asset più desiderati in assoluto: sia nel caso in cui si prediliga la compravendita diretta, sia nel caso in cui si punti al guadagno sul medio-lungo periodo.

Ripple infatti può essere acquistata ricorrendo a soluzioni e metodi di pagamento differenti: è possibile comprarla con una carta di credito/debito, con un bonifico bancario e persino con PayPal. In alternativa, è possibile investire in Ripple con i CFD, ovvero i Contratti Per Differenza.