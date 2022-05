Premosello, la minoranza vota contro al bilancio d'esercizio

La minoranza vota no all’approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 di Premosello Chiovenda. Nella seduta di lunedì il capogruppo della Lista Colloro-Premosello-Cuzzago Andrea Monti ha affermato che “il disavanzo comunale è legato a quello della Riss: per questo abbiamo avanzato diverse proposte per invertire questa tendenza ma dalla maggioranza non abbiamo avuto risposte. Il disavanzo 2021 di Premosello registra un ulteriore incremento di oltre 1 milione di euro che andranno a sommarsi agli 812 mila del 2020. Perché si è taciuto nell’ottobre 2021 e non si sono informati i nostri concittadini in merito a questo, prevedibile, ulteriore disavanzo? Perché la maggioranza non fa proprie le indicazioni che giungono dai banchi della minoranza per affrontare con un approccio diverso il problema, procedendo senza indugi con il bando di concessione?”

Durante la discussione la minoranza ha espresso totale sostegno all’approvazione del nuovo regolamento del consiglio comunale dei ragazzi.

(In allegato l'intervento della minoranza sul bilancio d'esercizio)