Finanza personale: ecco le strategie più diffuse per investire online

Quando le Banche Centrali hanno inondato di liquidità i mercati finanziari e le economie di tutto il mondo -le eccezionali misure di stimolo per arginare gli effetti della crisi pandemica- gli spread fra i titoli di stato dei paesi periferici e quelli dei paesi più virtuosi si sono progressivamente annullati. Se da un lato il contenimento dei rendimenti ha abbassato la percezione della sostenibilità del debito pubblico, dall'altro tali manovre hanno contribuito ad appesantire enormemente e indistintamente i bilanci dei vari Governi Centrali, fino al momento in cui si è dato il via al riassorbimento della leva monetaria. La necessità di iniziare un ciclo restrittivo sui tassi ufficiali di riferimento ha portato alla luce vecchie problematiche, che si sono ingrandite nelle ultime settimane a causa delle pressioni inflattive: difatti le Banche Centrali potrebbero diventare molto più aggressive, proprio per cercare di arginare il problema dell'aumento dei costi.

Spread Btp-Bund: ennesimo elemento di incertezza sui mercati?

Lo spread tra il decennale italiano e il benchmark europeo -Il bund tedesco- si è ormai posizionato stabilmente al di sopra dei 150 basis points, aggiungendo di fatto un altro elemento di preoccupazione in un contesto di per sé complicato. Secondo molti analisti, una nuova crisi del debito in questo momento non può essere assorbita dai mercati senza importanti conseguenze: questo è il motivo principale per cui gli investitori, nonostante il pericolo inflazione, sono poco confidenti sia nei confronti del comparto azionario sia nei confronti di quello obbligazionario.

