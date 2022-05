Anas: a Re temporaneamente chiusa al traffico la SS 337 della Val Vigezzo. FOTO

“La strada statale 337 della Valle Vigezzo è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 28, a Ribellasca, nel comune di Re (VCO), per la caduta di materiale dalla scarpata lato strada dove sono in corso i lavori di consolidamento delle opere del corpo stradale, riavviati la settimana scorsa in seguito allo stop invernale”. Lo comunica Anas che precisa come la caduta di materiale abbia interessato la sottostante linea ferroviaria Vigezzina.

“I tecnici -così Anas- sono sul posto per l’esecuzione delle indagini tecniche finalizzate a valutare l’entità del dissesto e la possibilità di ripristinare in sicurezza la transitabilità”.