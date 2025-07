Sorpresa (amara) di mezza estate: aumento dei pedaggi dal 1° agosto

Dal prossimo 1° agosto 2025, scatterà un aumento uniforme dei pedaggi autostradali. Le concessionarie dovranno versare alla società statale Anas un contributo aggiuntivo pari a 1 millesimo di euro per ogni chilometro percorso, applicato a tutte le classi di veicoli, dalle auto e moto (classi A e B) fino ai mezzi pesanti (classi 3, 4, 5) . In pratica, per ogni 1.000 km si pagherà un euro in più.

Le motivazioni ufficiali

Secondo la relazione tecnica allegata all’emendamento del decreto Infrastrutture, l’incremento è necessario per coprire circa 90 milioni di euro l’anno in costi aggiuntivi di Anas: l’illuminazione delle strade, l’inclusione di nuove tratte nella sua rete (come le “strade di rientro” da Veneto e Piemonte) e altri oneri non previsti dal Contratto di Programma 2021‑25 .

Le voci critiche

Le associazioni dei consumatori non hanno atteso: l’Unione Nazionale Consumatori ha definito la misura “vergognosa”, sostenendo che il governo stia “facendo cassa” con balzelli mascherati, mentre Altroconsumo e analoghe sigle denunciano la mancanza di trasparenza sulla destinazione dei fondi.

Impatti per gli automobilisti

Il contributo appare modesto a livello individuale: circa 20 € in più all’anno per chi percorre 20.000 km. Ma per le imprese di trasporto, con decine di migliaia di chilometri annuali, il rincaro diventa significativo. E l’adeguamento del contributo potrà essere ricalibrato ogni due anni in base all’inflazione, rendendo l’aumento permanente.