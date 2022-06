Mondo crypto: dalle criptovalute da monitorare alle app migliori per investire oggi

Il mondo delle criptovalute è stato un grande protagonista del boom del trading online a cui stiamo assistendo da un paio d’anni a questa parte. Le monete digitali sono tra gli asset più desiderati: c’è chi ne vuole sfruttare appieno le potenzialità con investimenti di lungoperiodo e chi invece preferisce operare in ottica di breve periodo speculando sulle continue variazioni di prezzo. Parliamo infatti di un mercato altamente volatile e sensibile.

Lo dimostra anche il tonfo che ha colpito il settore negli ultimi giorni. Dopo un inizio di 2022 complicato, il mondo crypto aveva dato confortanti segnali di ripresa e dopo essersi stabilizzato ha nuovamente subito un crollo che nel giro di pochi giorni ha bruciato qualcosa come 300 miliardi di dollari. Ma il mercato delle criptovalute merita di essere sempre monitorato perché è in grado di offrire grandi ed interessanti opportunità che grazie anche alle app per investire possono essere colte. Per capire quale sia la https://www.tradingonline.me/forex/migliori-app-criptovalute può essere utile consultare l’approfondimento messo a disposizione da Tradingonline.me, portale di riferimento nel settore delle negoziazioni digitali.

L’evoluzione degli investimenti nel mondo crypto

Gli investimenti online sono cambiati nel corso degli anni. I broker (ma lo stesso discorso vale anche per gli exchange) si sono sempre più impegnati per fornire ai loro iscritti i migliori strumenti per operare sui mercati finanziari. L’evoluzione delle piattaforme ha portato anche allo sviluppo delle loro versioni utilizzabili da dispositivi mobile.

Le applicazioni sono strumenti importantissimi perché hanno raggiunto un livello di stabilità, intuitività e praticità impressionante. Consentono di operare sui mercati e di seguire l’andamento delle proprie operazioni in qualsiasi momento. Al giorno d’oggi praticamente tutti i più importanti intermediari hanno una versione mobile della loro piattaforma: per poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze è necessario tenere conto di vari aspetti.

Le migliori app per investire sulle monete digitali

Per prima cosa bisogna accertarsi che l’intermediario in questione sia regolamentato: solo

in questo modo si può avere la certezza di avere a che fare con un soggetto sicuro ed affidabile. Le piattaforme solitamente sono gratuite, ma bisogna comunque controllare quali sono i costi applicati alle varie operazioni. È importante che l'interfaccia, per quanto semplificata per essere impiegata su schermi di piccole dimensioni, sia chiara, intuitiva e completa.

Visto che si parla di app per investire in criptovalute, la distinzione più importante è quella tra broker e exchange. I primi permettono di investire in monete digitali in modo indiretto tramite i CFD, mentre i secondi consentono l’acquisto vero e proprio dei token. Per quanto riguardai broker, le opzioni migliori sono rappresentate dalle app di eToro e XTB; sul versante degli exchange meritano di essere segnalate le app di Coinbase, Binance e Kraken.

Criptovalute da monitorare nel prossimo futuro

Come abbiamo detto in precedenza, il mondo crypto (ma non solo lui) sta attraversando un periodo molto particolare. Sul mercato criptovalutario sono presenti tantissimi progetti, ma le dieci criptovalute più importanti per capitalizzazione rappresentano da sole più dell'80% dell’intero comparto. Nella top ten figurano nomi come Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin, Binance Coin, Ripple, Cardano, Binance USD, Solana e Dogecoin.

Molti trader ed investitori però preferiscono puntare sui nomi meno conosciuti che sembrano avere il maggiore potenziale di crescita. Parliamo quindi delle cosiddette criptovalute emergenti. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli di VeChain, UniSwap, Chainlink, Monero, Polygon, EOS, IOTA, BitTorrent, Ethereum Classic e Basic Attention Token. Un discorso a parte andrebbe fatto per Luna, protagonista di una rovinosa caduta negli ultimi giorni ma con un piano di rinascita già pronto (ma sul quale molti analisti hanno diversi dubbi).