'Stop ai trasporti pericolosi sul Sempione''

Basta trasporti pericolosi sul Sempione. L’assemblea dei membri dell’Iniziativa delle Alpi, riunita a Martigny nei giorni scorsi, ha approvato all’unanimità una risoluzione all’attenzione del Consiglio federale e del Governo vallesano per il divieto del trasporti pericolosi al Sempione.

‘’ Iniziativa delle Alpi ha perso la pazienza con il Governo vallesano – scrivono in una nota - . Quest’ultimo per anni non hanno rispettato le indicazioni del Consiglio federale, non ha protetto la popolazione e, insieme all’industria vallesana, non ha limitato i circa 11.000 trasporti ad alto rischio di merci pericolose attraverso il Sempione. Questo privilegio ingiustificato mette in pericolo un’intera regione lungo il Rodano fino al Lago di Ginevra. Tali trasporti sono da tempo vietati sul Gran San , sul Gottardo (UR/TI) e sul San Bernardino (GR/TI). Lasciando che la faccenda si trascini senza esito, il Consiglio federale si rende complice. Ora l’Assemblea generale di Martigny chiede il divieto. Anche la popolazione colpita del Vallese e di Vaud, così come altri sostenitori della protezione delle Alpi, sosterranno questa richiesta con una petizione. La raccolta delle firme inizia oggi e prosegue fino alla fine di luglio. La consegna della petizione al Governo vallesano è prevista per agosto a Sion’’

‘’La strada del passo del Sempione è ripida e tortuosa e porta fino a 2000 metri sul livello del mare – scrivono - . Tuttavia, il Sempione è l’unico valico alpino svizzero per camion con merci pericolose e infiammabili. I camion per il trasporto di merci pericolose transitano su e giù per la strada del passo 11’000 volte l’anno. Sebbene tale trasporto su strada sia vietato al Gran San Bernardo (VS/I), al San Gottardo e al San Bernardino , non ci sono restrizioni sul Passo del Sempione.

Un incidente con un camion carico di merci pericolose può avere conseguenze drammatiche per l’ambiente e la popolazione – sia sul Passo del Sempione sia, tramite i corsi d’acqua, fino al Lago Lemano e al Lago Maggiore. Basta un solo incidente per danneggiare irrevocabilmente interi territori, compresa la loro fauna e flora. Ciò è inaccettabile, poiché c’è una galleria ferroviaria attraversa il Sempione e i treni trasportano le merci in modo molto più sicuro.

Il Governo vallesano non vuole saper nulla di un divieto. È riluttante a soddisfare la richiesta del Consiglio federale di collaborare con l’industria per trovare altre soluzioni. Politicamente non è successo niente per anni, a parte il protrarsi del problema. Per il momento il Consiglio federale lascia che il Governo vallesano faccia a modo suo. Il 2022 è tuttavia importante perché una decisione dovrebbe essere presa entro la fine dell’anno.

Chiediamo al Governo vallesano e al Consiglio federale di accordare la massima priorità alla sicurezza della popolazione locale e alla protezione dell’ambiente e di prendere una decisione sul divieto del trasporto di merci pericolose attraverso il Sempione’’