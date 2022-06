E-commerce, le vendite online cresceranno del 25% entro il 2025

Nato alla fine degli anni Novanta, il “commercio elettronico” (meglio noto come e-commerce) sta attraversando un periodo di forte crescita, dovuto - in parte, e solo per alcuni settori - anche agli eventi che hanno caratterizzato in maniera indelebile gli ultimi due anni. Sui volumi di vendite, tanto quanto sulle prospettive di crescita per il futuro, pesa in maniera considerevole l’effetto della pandemia da Covid-19.

Le misure di restrizione finalizzate al contenimento del contagio hanno, da un lato, rallentato enormemente alcuni settori (ristorazione, turismo e operatori di viaggio in primis) ma, al contempo, hanno incentivato enormemente lo shopping online di molti prodotti (cibo, vestiti, cosmetici e simili). Più in generale, nonostante il progressivo ritorno a condizioni di vita assimilabili a quelle del periodo prepandemico, gli ultimi due anni hanno imposto un netto cambiamento di abitudini, influenzando le dinamiche di acquisto. Chi, ad esempio, non aveva mai acquistato online ha cominciato a farlo mentre gli utenti che già erano soliti affidarsi agli e-commerce hanno aumentato il proprio ricorso agli shop digitali in luogo di quelli fisici.

Prospettive di crescita dell’e-commerce

In base ai dati elaborati da Emarketer, e riportati da Oberlo.it, entro il 2025 le vendite dell’e-commerce passeranno da 4,9 a 7,3 trilioni di dollari, per una crescita complessiva dell’indice di penetrazione pari al 25%.

L’espansione del settore andrà di pari passo con una profonda diversificazione dei canali di acquisto; se, fino ad alcuni anni fa, e-commerce era sinonimo di acquisto tramite computer, oggi non è più così. I dati elaborati da Astound Commerce relativi al 2021, infatti, fotografano un trend in forte ascesa in relazione agli acquisti da mobile; anche per via della pandemia da Covid-19, gli acquisti effettuati tramite dispositivi mobili sono aumentati del 48% (dato globale); in Europa, il trend è stato ancora più pronunciato, grazie ad un incremento del 62%.

Questo aspetto è tutt’altro che marginale, anche dal punto di vista strettamente tecnico. Il fatto che un numero crescente di utenti faccia acquisti online attraverso il proprio cellulare, impone agli e-commerce di attuare strategie mirate di ottimizzazione per i supporti mobile. A tal riguardo, è necessario rivolgersi a specialisti del settore, in grado di analizzare eventuali criticità ed intervenire in maniera adeguata.

Social media e sostenibilità

Due fattori destinati ad assolvere ad un ruolo di crescente importanza nello sviluppo futuro dell’e-commerce sono l’uso dei social media e la sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda il primo, nel 2021 il fatturato derivante dai social ha raggiunto quota 732 miliardi di euro e, secondo le stime di Statista, nel 2026 arriverà a sfiorare i 3 trilioni di dollari. Non è certo un caso se anche TikTok ha attivato una funzionalità che consente agli utenti di inserire un link, così come accade sugli altri social media.

Capitolo sostenibilità. Si tratta di un tema ‘caldo’ non solo in relazione all’e-commerce ma, più in generale, ad una vasta gamma di attività economiche e commerciali. Stando a quanto riscontrato da una ricerca di GlobalWebIndex, il 50% dei consumatori ha dichiarato che la sostenibilità è un parametro che influenza le scelte in fase d’acquisto. È quello che, in gergo, viene definito “consumismo verde”, e rappresenta una tendenza sempre più forte, alla quale le aziende stanno rispondendo attraverso strategie diversificate per ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti e del packaging.

In base a quanto evidenziato fin qui, è chiaro come in futuro faremo sempre più spesso acquisti online, usando più frequentemente il cellulare rispetto al PC e con maggiore attenzione all’impatto sull’ambiente di ciò che acquistiamo. Per questo, anche la personalizzazione dell’esperienza d’acquisto sarà un aspetto che avrà un impatto crescente sulla capacità di un e-commerce di imporsi nel proprio segmento di mercato.