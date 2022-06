Referendum, superato il 50 per cento solo in sei comuni del Vco

Solo sei comuni del Verbano Cusio Ossola hanno registrato un afflusso superiore al 50 per cento per i referendum. Si tratta di sei dei sette comuni in cui si votava anche per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Segno inequivocabile che le elezioni amministrative hanno fatto da traino per gli elettori.

Dei sette comun in cui si rinnovava l’amministrazione, solo Omegna – pur amministrata dal centrodestra - non ha raggiunto il quorum. Alle urne referendarie Omegna si è fermata al 40,42 per cento dei votanti.

A Beura Cardezza ha votato il 50,21 per cento, eccezion fatta per uno dei referendum (la scheda tre sulla separazione delle funzioni dei magistrati) che ha toccato il 50,46. A Druogno per i cinque quesiti ha votato il 50,97 per cento. A Formazza il 52,25, a Gurro il 50,3, a Trarego Viggiona tra il 56,09 e il 56,41 (scheda uno sulla legge Severino). Il Comune in cui la percentuale sui referendum è stata maggiore è stato Brovello Carpugnino: dal 60,93 al 61,24 per cento.

Nei comuni con più abitanti, Verbania ha visto al voto il 16,81 per cento e Domodossola il 16,49.

I comuni in cui c’è stata l’affluenza più bassa: Antrona 9,25 e Madonna del Sasso 8,82.