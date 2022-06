Senior Italia FederAnziani: i decessi da Covid non arretrano

“Da un’analisi attenta del Centro Studi Senior Italia FederAnziani, prendendo in considerazione i dati ufficiali sui decessi per Covid degli anni 2020, 2021, 2022, con particolare riferimento agli ultimi due, si è arrivati alla conclusione che non c’è stata evidente e sostanziale riduzione dei decessi nonostante le massicce campagne di vaccinazione che hanno superato i 39 milioni di persone vaccinate in Italia con almeno tre dosi”, dichiara il Presidente Senior Italia FederAnziani Roberto Messina.

“Analizzando ancora di più i dati in possesso, e pubblici, si riscontra che la mattanza del Covid non accenna a diminuire”, prosegue Messina “Infatti se prendiamo in esame i dati gennaio-maggio 2022 i decessi sono stati 29.465 rispetto ai totali decessi di tutto il 2021 pari a 63.229.

Senior Italia FederAnziani si pone una domanda: come mai la mattanza non dà cenni di cedimento? Sono numeri che ci lasciano basiti di fronte a uno scenario in cui, analizzando i dati per fasce d’età, emerge che anche nell’ultimo anno la percentuale dei decessi è nella fascia 60-69 anni del 10,2%, in quella 70-79 del 24,7%, in quella 80-89 del 40,2%, in quella degli over 90 del 20%, per un totale del 95,03% dei decessi fra gli over 60”