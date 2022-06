Al Belvedere rifatta la terrazza panoramica sulla Est del Rosa

Grandi lavori al rifugio ristorante “I ghiacciai” sito al Belvedere nei pressi dell’arrivo della seggiovia. Giovanni Iacchini illustra l’intervento: "Come nipoti dell’ideatore della terrazza panoramica sulla Est del Rosa, nostro nonno Battista Iacchini, coadiuvato dai rispettivi figli, abbiamo rifatto e modernizzato l’ampia terrazza. La storia narra che nonno Battista ha dovuto lasciare la frazione di Quarazza perché lassù sarebbe sorta la diga e quindi il paese sarebbe stato sommerso dalle acque (oggi è il Lago delle Fate). Lui abitava nell’ultima casa (der indru). Trasferitosi a Staffa ha poi avuto la brillante idea di costruire il ristorante al Belvedere che prima è stato gestito in maniera familiare e poi dato in gestione".