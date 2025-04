Riaperta la statale 549 della Valle Anzasca

Completate la pulizia del piano viabile dai detriti e la prima fase di sistemazione dei versanti in prossimità della carreggiata, Anas ha riaperto al traffico la strada statale 549 “di Macugnaga”, interessata da tre movimenti franosi all’altezza di galleria Rio Valle in località Stabioli (km 24), a Calasca Castiglione/Bannio Anzino (km 12) e a Calasca Castiglione (km 10). La circolazione sarà regolata da un senso unico alternato al km 12, tra Calasca Castiglione e Bannio Anzino, e al km 26, nel comune di Macugnaga.

In via precauzionale e fino all’ultimazione delle valutazioni tecniche da parte degli enti coinvolti, in caso di maltempo è previsto il presidio in loco per il monitoraggio del versante di Calasca Castiglione/Bannio Anzino (km 12) da parte delle amministrazioni comunali, mentre in caso di attivazione dell’allerta Arpa arancione la statale sarà chiusa al traffico in corrispondenza dei tratti sopra citati.