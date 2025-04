Antonio Bovo, ex presidente del CAI Macugnaga, instancabile escursionista e amante dei lunghi cammini in questi giorni si trova nella Capitale.

“In previsione del prossimo pellegrinaggio da Assisi a Roma durante l’anno del giubileo, in compagnia di Maurizio Guaglio, mi trovo a Roma per organizzare e programmare l'ingresso alla Porta Santa di San Pietro come pellegrini, i quali dopo circa 300 chilometri e 14 giorni di cammino, giungono in piazza San Pietro a piedi”, commenta Bovo.