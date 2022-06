Conto alla rovescia per Castelli in aria

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2022 di “Castelli in aria”, il Festival degli artisti di strada che viene organizzato a Villette nel fine settimana.

Un programma vario, per tutti i gusti e per tutte le età che permetterà al pubblico di godersi appieno l’ultimo weekend di giugno in un’atmosfera leggera e incantata. Un vero lavoro di condivisione con la Proloco di Villette, il Comune, i volontari, la popolazione, le attività ricettive, Fondazione Comunitaria Vco, Fondazione Cariplo, Fondazione Banca di Novara, Consiglio Regionale del Piemonte, Vaillant Service Plus di Gnuva Daniel e tutti gli artisti che giungeranno in paese per due giornate all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della bellezza.