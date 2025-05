In migliaia alla motobenedizione del Sempione FOTO

Erano a migliaia, anche quest'anno, i motocilisti che la mattina di domenica 4 maggio si sono ritrovati ai 2005 metri di altitudine del passo del Sempione per l'annuale motobenedizione, appuntamento conclusivo dei Goudron Bike Days, il grande motoraduno che si è svolto a Briga nel fine settimana.

Come da tradizione bikers italiani e svizzeri si sono incontrati per un momento di festa e per partecipare alla tradizionale messa, inframmezzata da musiche rock, officiata dal prete motociclista svizzero che al termine ha impartito la benedizione a tutti i presenti.

Una giornata di sole con poche nuvole e temperature primaverili hanno accompagnato il momento, tra una fetta di torta al rabarbaro del Sempione, una birra e tanta buona musica.