Premosello, la minoranza deposita tre interrogazioni

La lista civica di minoranza Colloro-Premosello-Cuzzago ha depositato nelle scorse ore tre interrogazioni all'amministrazione Fovanna.

La prima sull'attivazione dei progetti utili alla collettività (PUC), rivolti ai percettori del reddito di cittadinanza residenti. Una misura che “risulterebbe proficua per il Comune e permetterebbe di impiegare alcune persone beneficiarie del RdC”.

La seconda riguarda i fondi del DL Semplificazioni per giovani e infanzia. “Anche quest’anno, siamo certi, il nostro Comune rientrerà tra i beneficiari del contributo con l’interrogazione chiediamo al sindaco e all’assessore come intendano gestire le risorse e se l’amministrazione comunale si sia già attivata per organizzare il centro estivo anno”.

La terza è inerente la richiesta di modifica dei nuovi orari di apertura degli uffici comunali, in vigore da oggi. “Siamo fiduciosi -così il capogruppo Andrea Monti- che il sindaco accoglierà la nostra richiesta. Abbiamo semplicemente raccolto le istanze di numerosi cittadini che, sorpresi, ci chiedono i motivi di questo nuovo orario, penalizzante per molti”.