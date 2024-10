Escursionista lancia un allarme dalla Valgrande, soccorsi in azione

Escursionista tedesco lancia un allarma tramite un'apparecchiatura Garmin dalla Valgrande. L'allarme è stato trasmesso dalla centrale americana, che riceve questo tipo di segnali da Garmin, ai Vigili del fuoco di Roma che hanno allertato i colleghi del Vco. IN questo momento uomini del Soccorso Alpine civile e militare, insieme ai Vigili del fuoco, stanno raggiungendo la Val Loana in Valle Vigezzo, per raggiungere la località In La Piana in Val Grande da dove è partito l'allarme. Viste le condizioni meteo non è possibile raggiungere il luogo dell'allarme con l'elicottero.