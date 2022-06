“Il vescovo di Lugano dalla parte degli allevatori: è l’agnello di Dio che salva il mondo, non il lupo”

“Domenica mattina a Mogno è stata celebrata la festa Patronale di San Giovanni Battista. Ha celebrato il Vescovo emerito di Lugano Monsignor Giacomo Grampa, che ha proposto una predica di tutto rispetto. Ha doverosamente ricordato la recente scomparsa, giusto un mese or sono, di GianLuigi Dazio, primattore del progetto Botta di questo Oratorio. Poi, stupendoci tutti, tre uscite da par suo a sostegno degli allevatori, delle pecore e di condanna senza rimedio dei lupi e di coloro che li proteggono: lui li ha chiamati 'cittadini' irrispettosi verso il territorio e la tradizione!

Appello fortissimo da parte del Vescovo emerito -che figura meschina per i timidi e irrispettosi politici nostrani e bernesi - che ha terminato l’omelia come segue: è l’agnello di Dio che salva il mondo, non il lupo... A nome di tutto il primario in questo periodo molto preoccupato e affranto: grazie Vescovo Giacomo Grampa per il messaggio schietto e chiaro”.ᅠ

Così in un comunicato stampa l'ex deputato ticinese Germano Mattei, co-presidente dell'Associazione Svizzera per la protezione del Territorio dai Grandi Predatori e Movimento AmAMont e MontagnaViva.