Ristorno frontalieri: passa la proposta di Italia Viva e delle opposizioni a favore dei comuni di confine

È passata al Senato la linea proposta da Italia Viva e dalle opposizioni sulla necessità di garantire il ristorno delle tasse dei lavoratori frontalieri a favore dei comuni di confine. Il governo aveva infatti inizialmente disposto di trattenerne una parte derivante dal maggiore gettito, mettendo così in difficoltà la chiusura dei bilanci dei comuni, soprattutto di quelli più piccoli.

Grazie agli emendamenti del senatore Enrico Borghi (vicepresidente di Italia Viva) e del senatore Alessandro Alfieri del Pd questo pericolo è stato sventato e 37,6 milioni vengono restituiti ai comuni di frontiera. “Il governo ha di fatto emendato se stesso, visto che aveva già trasferito questi fondi in altri capitoli e grazie alla pressione delle opposizioni è dovuto tornare sui suoi passi - le parole del senatore Borghi -. Abbiamo sempre sostenuto e operato per fare in modo che le tasse pagate dai frontalieri vadano ai comuni in cui risiedono e quest’anno grazie all’unità delle opposizioni abbiamo sventato un blitz centralista riportando i fondi sul territorio. Con buona pace di chi dice che non facciamo nulla”.