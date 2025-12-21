Verrà ricostruito Blatten, il villaggio distrutto dal ghiacciaio

Blatten verrà ricostruito. E’ il villaggio vallesano che è stato sepolto da una catastrofica frana lo scorso 28 maggio.

La decisione è stata presa dal parlamento cantonale. Decisione unanime che passa attraverso un decreto urgente legato alla gestione delle conseguenze del disastro naturale. Il voto ha visto 112 favorevoli e zero contrari. Sedici gli astenuti: i Verdi e alcuni deputati del PLR (Partito Liberati Radicali).

Si tratta di un decreto che di fatto accelera le procedure relative alla rinascita del Villaggio. I costi di ricostruzione per il canton Vallese sono stimati in circa 100 milioni di franchi.