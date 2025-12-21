 / Confine

Verrà ricostruito Blatten, il villaggio distrutto dal ghiacciaio

Svizzera, il parlamento vallesano ha deciso di accelerare le procedure. Il Canton ha stimato costi per 100 milioni di franchi

Blatten verrà ricostruito.  E’ il villaggio vallesano che è stato sepolto da una catastrofica frana lo scorso 28 maggio.

La decisione è stata presa dal parlamento cantonale. Decisione unanime che passa attraverso un decreto urgente legato alla gestione delle conseguenze del disastro naturale. Il voto ha visto 112 favorevoli e zero contrari. Sedici gli astenuti: i Verdi e alcuni deputati del PLR (Partito Liberati Radicali).

Si tratta di un decreto che di fatto accelera le procedure relative alla rinascita del Villaggio. I costi di ricostruzione per il canton Vallese sono stimati in circa 100 milioni di franchi.

