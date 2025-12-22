Ecco dove saranno posizionati i radar di velocità questa settimana in Canton Ticino

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione della sicurezza stradale, ricordano che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali. Viene pertanto rinnovato l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, e con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali, nel corso della settimana 52, dal 22 al 28 dicembre 2025, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona – Polizie comunali: Carasso, Bellinzona

Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Faido, Giornico

Distretto di Locarno – Polizia cantonale: Cugnasco, Magadino

Distretto di Vallemaggia – Polizia cantonale: Avegno

Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Taverne, Rivera

Distretto di Mendrisio – Polizia cantonale: Genestrerio

Controlli della velocità semi-stazionari

Sala Capriasca