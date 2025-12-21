Nuovi treni diretti Briga-Germania, il Distretto dei Laghi guarda al turismo europeo

Da Briga a Berlino senza cambiare treno, ora è possibile con l’Intercity–Express. C’era anche il presidente Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli, lo scorso sabato 14 dicembre, all’inaugurazione a Briga dei nuovi treni diretti tra il Vallese e la Germania. La cerimonia di battesimo del treno Intercity–Express ribattezzato “Matterhorn” si è svolta alla presenza di autorità elvetiche e tedesche. Con questa novità i passeggeri possono ora recarsi da Briga a Mannheim, Francoforte e Berlino in modo diretto e confortevole, senza cambi. Viceversa, il Vallese è accessibile direttamente ai turisti provenienti da Francoforte, Dortmund, Colonia, Brema, Berlino e Amburgo. Soddisfatto, all’indomani dell’evento, il presidente dell’Atl Gaiardelli, che ha commentato: “Si tratta di treni che hanno una valenza strategica per tutto l’asse turistico e perciò anche per i nostri territori. E’ nostro dovere intercettare e favorire questo transito turistico che arriva fino a Briga e spingerlo a conoscere le nostre zone, dalle valli dell’Ossola ai nostri laghi”. Negli ultimi 10 anni, va detto, il numero di viaggiatori transfrontalieri tra la Svizzera e la Germania è aumentato di oltre il 50%. Ora, più di 50 treni diretti circolano ogni giorno e in entrambe le direzioni tra i due Paesi.



