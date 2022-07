Nessuna variante di Omicron dominate nelle acque reflue in Piemonte

I campioni prelevati nella settimana del 27 giugno non hanno rilevato alcuna variante dominante nei depuratori di Cuneo, Alessandria, Castiglione Torinese e Novara, perdurando probabilmente la fase di transizione tra varianti.

Si riconferma la presenza di alcune mutazioni specifiche per le sottovarianti di Omicron 4 e 5. Rispetto alla scorsa settimana si osservano mutazioni con frequenze simili per Omicron 4 e con un graduale aumento di frequenza per Omicron 5 in tutti i depuratori analizzati. Non si rilevano mutazioni specifiche appartenenti alla sottovariante di Omicron 3.

Nelle prossime settimane si continueranno a monitorare le sottovarianti di Omicron sopra elencate per valutare l'evolversi della situazione.