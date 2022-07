La Cgil rilancia la contrattazione nel turismo

Nel Verbano Cusio Ossola ci sono 14 aziende ogni 1.000 abitanti che si occupano a vario titolo di turismo, 5.569 ogni 1000 abitanti, 38 lavoratori impiegati nel settore ogni 1.000 abitanti, più del doppio della media regionale di 13 su 1.000.

Sono solo alcune cifre fornite, ieri pomeriggio, da Michele Piffero (Filcams Cgil Vco) nel convegno 'Pizza 4 stagionali. I lavoratori cotti a puntino', organizzato da Cgil Novara-Vco alla Casa della Resistenza. “I dati del 2021 – rivela Piffero – ci dicono che il 54,1% dei contratti è a tempo indeterminato, il 20,5% a chiamata, il 7,6% a somministrazione, il 7,1% a tempo indeterminato. Il 50% dei contratti è part time, un part time involontario che genera lavoro grigio. Ti pago metà in regola e l’altra metà in nero, se va bene”.

La scelta della Casa Resistenza, aggiunge Piffero, “è stata fatta per due motivi: il valore simbolico della struttura che ricorda la lotta per la libertà e i diritti e perché si trova al centro di una zona sensibile al turismo. Sono sempre i dati del 2021 a dirci che, nel 2021, il nostro ufficio vertenze ha esaminato 201 pratiche, in 400 si sono rivolti ai nostri uffici per verifiche sulle condizioni contrattuali anche se poi non tutti se la sono sentita di andare fino in fondo. È comprensibile: ci sono bar e ristoranti con 2-3 dipendenti, tutti conoscono tutti, se la voce gira non trovi più lavoro”. “Sulla stagione in corso – conclude Piffero – tutti ci dicono, anche i titolari delle attività, che sta andando bene. Eppure ci si lamenta che non si trova personale, che i giovani non hanno voglia di lavorare e preferiscono il reddito di cittadinanza. Pur sapendo che nessun giovane, vivendo in famiglia, ne ha diritto”.

Nelle scorse ore Filcams e gli altri sindacati confederali di categoria hanno avuto un incontro con l’Ispettorato del lavoro. “Insisteremo – promette Piffero – perché si attivi un vero e proprio osservatorio del mercato del lavoro provinciale”.

Ad aprire i lavori è stata Stella Cepile, segretaria generale Filcams Cgil Vco; a chiuderli Attilio Fasulo, segretario generale Cgil Novara-Vco.