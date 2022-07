Adesso si può giocare a sette e mezzo anche online

Il gioco di carta del sette e mezzo è un tipico esempio della tradizione italiana. Grazie ai casinò online, da qualche tempo è possibile giocare a sette e mezzo anche su Internet e da soli. Se si ha in mente di farlo, però, è importante optare per un casinò che sia dotato di licenza ADM ex AAMS per una questione di sicurezza. Il sette e mezzo è un gioco che si caratterizza per regole molto semplici; anche per questo motivo è fonte di ulteriore divertimento se nel giocare si mettono in pratica delle strategie ad hoc, quasi dei trucchi che, ovviamente, non hanno niente di illecito o di sleale.

I trucchi per vincere a sette e mezzo online

Si tratta di regole da seguire per aumentare le proprie probabilità di vittoria e al tempo stesso tenersi alla larga dai rischi peculiari che caratterizzano il gioco. Sono numerose le strategie che possono essere messe in pratica, e spesso differenti le une dalle altre, visto che ciascuna di esse chiama in causa i vari stili di gioco che potrebbero essere adottati da ogni giocatore. Ad ogni modo, è sempre fondamentale essere prudenti. Come noto, a sette e mezzo per vincere occorre non sballare, vale a dire andare oltre il valore di sette e mezzo attraverso le carte che si possiedono. Ecco spiegato il motivo per cui ci vuole calma, così da non rischiare di essere precipitosi o avidi.

Come giocare bene

I 7, ovviamente, sono molto importanti. Nel caso in cui si abbia in mano un 7, o anche solo un 6, se è vero che bisogna puntare alto è altrettanto vero che occorre verificare se sia il caso di chiedere una nuova carta. Insomma, meglio rimanere con i punti di cui si è sicuri o provare il colpaccio? Anche per questo le carte basse richiedono una particolare cautela. Se si hanno un asso, un 2 o un 3, conviene puntare basso perché stiamo parlando delle carte che non consentono di arrivare con facilità al 7; è sempre dietro l’angolo la possibilità di sballare.

Il 4, il 5 e le figure

A proposito delle carie carte che si possono avere in mano, il 4 e il 5 vengono considerati da tutti i giocatori le peggiori carte per le puntate; infatti non sono abbastanza alte per riuscire a vincere, ma al tempo stesso non sono abbastanza basse da indurre a chiedere altre carte senza aver paura di sballare. La stessa attenzione deve essere dedicata alle figure; avendo una figura in mano all’inizio di un turno è bene puntare forte immediatamente, visto che una figura è metà di ciò di cui si ha bisogno per raggiungere il traguardo desiderato. Nel sette e mezzo si ha a che fare con una dinamica di gioco davvero veloce, ed è per questo che tutte le mani devono essere affrontate con la massima attenzione: ciò permette di ricordarsi sempre quali carte sono già uscite.

Il sette e mezzo digitale e quello più tradizionale

Il sette e mezzo classico e quello online che possiamo tovare anche nei virtual casino hanno caratteristiche diverse, e proprio per questo suscitano opinioni differenti. È chiaro che il gioco tradizionale, cioè quello giocato di persona, premia la convivialità e lo stare insieme. D’altro canto il sette e mezzo online si rivela decisamente versatile, anche perché è possibile giocarci come e quando si vuole, come se si trattasse di una slot online. Anche da soli si ha la possibilità di divertirsi e di ottenere una vincita, giocando contro il banco. In tutti i casi, però, l’intrattenimento e lo svago sono sempre assicurati.