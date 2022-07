Ance, a Stresa l'assemblea di Piemonte e Valle d’Aosta

Nella giornata di martedì 12 luglio la città di Stresa ha ospitato per la prima volta l’assemblea annuale di ANCE Piemonte e Valle d’Aosta. Un momento di incontro tra gli imprenditori edili volto ad aprire un confronto sui temi che stanno mettendo alla prova il settore: dalle difficoltà nel reperimento delle materie prime ai costi dell’energia, dal rallentamento della produzione al blocco dei cantieri.

Di questo e molto altro si è discusso durante l’assemblea, diretta dai rappresentanti di ANCE in dialogo con i rappresentanti del mondo politico locale e regionale. Hanno presenziato tutti i presidenti delle territoriali ANCE delle province del Piemonte e della Valle d’Aosta. Gli onori di casa sono spettati a Rino Porini, presidente della territoriale del Verbano Cusio Ossola, che fin da subito ha accolto con entusiasmo la proposta di organizzare l’assemblea regionale ANCE nel territorio in cui la associazione opera.

“Il VCO è un territorio che possiede una grande storia e ha tutte le carte in tavola per costruire un futuro prospero – ha spiegato Porini, presidente ANCE VCO – il fatto che l’assemblea sia stata organizzata a Stresa dice molto delle potenzialità della nostra provincia, chiamata anch’essa a reagire alle sfide del presente. Le nostre aziende, nonostante le criticità, sono strutturate a tal punto da continuare la propria attività con convinzione. Noi come associazione assicuriamo ogni sostegno, ribadito anche nel corso dell’assemblea svoltasi martedì. È stato un piacere ascoltare le parole di Paola Malabaila, presidente ANCE Piemonte e Valle d’Aosta, che desidero ringraziare, così come i colleghi delle diverse territoriali. Tengo a ringraziare anche Marcella Severino, sindaco di Stresa, nonché Alessandro Lana, presidente della nostra Provincia e Marco Gabusi, assessore regionale ai trasporti, infrastrutture e protezione civile”.

Dopo l’assemblea, è stato possibile scoprire e riscoprire le bellezze del lago Maggiore e soprattutto delle Isolee Borromee. La giornata si è infatti conclusa con un tour volto a mostrare ai partecipanti dell’assemblea il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio. Il gruppo ha visitato il palazzo Borromeo dell’Isola Bella e i giardini all’italiana: “Un ringraziamento speciale va al direttore Andrea Gasperoni per la cortese accoglienza – conclude Rino Porini – auspichiamo che sia stata la prima di una lunga serie di incontri nel VCO. Siamo convinti che la condivisione di esperienze diverse e il dialogo tra più realtà siano le strategie giuste per avviare solide collaborazioni utili per tutti”.