Scarsa cura del verde nelle zone centrali di Premosello. È quanto segnala il gruppo consiliare di minoranza dopo le lamentele di diversi cittadini.

“Sabato scorso -spiega il capogruppo della Lista civica Colloro Premosello Cuzzago, Andrea Monti- abbiamo effettuato una prima ricognizione in centro delle aree verdi del Comune. La situazione è desolante: scarsissima manutenzione anche nelle zone centrali di Premosello. In particolare ci riferiamo agli ingressi della RISS e del centro vaccinale, all'aiuola esterna al cimitero e a quelle del viale della stazione. Stessa situazione per il parcheggio del viale della stazione e la sua strada di accesso. La settimana prossima continueremo nei sopralluoghi e ci riserviamo di formalizzare una segnalazione all'amministrazione comunale sulla questione. È indecente vedere le erbacce presenti nelle aiuole che ormai hanno raggiunto una altezza superiore alle azalee che, negli anni passati, sono state piantate. Questo stato di abbandono -conclude- è un pessimo biglietto da visita per un Comune con aspirazioni turistiche. Allo stesso modo, la trascuratezza che si riscontra all'ingresso del Centro Vaccinale utilizzato da cittadini di tutta la Provincia è francamente intollerabile”.