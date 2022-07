Onoranze funebri Imola: un funerale solenne, economico e dignitoso

Scelte complicate, conoscenza delle regolamentazioni, memorie difficili e dolore: questo è il riassunto di cosa si vive nel momento in cui ci si trova obbligati a organizzare un funerale. Per non sentire alcune di queste obbligazioni, l’ideale è appoggiarsi a un’agenzia funebre, come le onoranze funebri Imola di Taffo Funeral Services.

Tutto il processo di svolgimento della programmazione e dell’organizzazione del funerale, è stato studiato per offrirti la migliore esperienza possibile. Ovviamente, in questo caso e settore in particolare, definire “migliore esperienza possibile” è un eufemismo, nel senso che è difficile viversi in maniera serena questo momento. Ma non è per questo non si deve pretendere di rimanere soddisfatti e di avere un servizio attento, gentile, cortese e assolutamente personalizzato.

Infatti un’altra delle prerogative delle onoranze funebri Imola, oltre a quello di mettersi completamente al servizio del cliente, è quella di prodigarsi affinché il rito funebre rispecchi al 100% la personalità della persona che è venuta a mancare.

Per ricordarla nel migliore dei modi, bisogna esaltarne gli aspetti più reconditi e importanti, per far si che chi venga ad omaggiarne il ricordo e a dare l’ultimo saluto, riconosca nel rito la persona con cui era stato a contatto in vita.

Tutti i servizi delle onoranze funebri Imola

Preparazione delle salme: trucco e vestizione del corpo, affinché abbia un aspetto decente e migliorato (soprattutto in caso di morte avvenuta per incidente) che lo renda armonioso nel contatto con amici e parenti.

Necrologi: pubblicazione, stampa e affissione di manifesti di morte, bigliettini del ricordo e della memoria, epitaffi ecc...

Allestimento camera ardente: preparazione della camera in cui sarà inserita la bara per accogliere la salma con fiori, bara, tappeti, sedie, lampade e tutto ciò che verrà richiesto dalla famiglia.

Cremazione: il servizio di cremazione delle onoranze funebri Imola è uno dei pochi in Italia dotato di sistema di riconoscimento della salma, per avere la sicurezza di ricevere dopo l’incenerimento ceneri che non hanno subito contaminazioni o scambi. Questo è possibile grazie all’uso di macchinari di ultima generazione e un sistema di sicurezza brevettato.

Cremazione dei Pet: anche gli animali domestici potranno subire la cremazione ed essere conservati per sempre dai padroni.

Dispersione delle ceneri in mare: le onoranze funebri Imola offrono questo servizio rispettando tutte le regolamentazioni previste dalla legge italiana come distanza dalla costa e rispettando i luoghi in cui si può procedere con la dispersione.

Servizi di lusso: diamantificazione delle ceneri, creazione del gioiello della memoria e organizzazione funerali di lusso per chi preferisce un funerale più sontuoso e regale.