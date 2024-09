Cst Novara e Vco: tutti i bandi pubblicati a settembre

Anche per il mese di settembre il Centro servizi per il territorio Novara e Vco propone numerosi bandi, relativi a diverse aree tematiche. Di seguito l’elenco completo dei bandi aperti; in allegato

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile con l'obiettivo di favorire la crescita qualitativa del volontariato. Scadenza 31 dicembre.

Finanziamenti per i Centri per uomini autori di violenza di genere, per sostenere le attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, interventi e progetti personalizzati e favorire l’acquisizione e il consolidamento dei requisiti minimi. Scadenza 3 ottobre.

Adozioni internazionali in Burkina Faso, per l’attivazione di un partenariato Ets di regione Piemonte per garantire un’adeguata struttura organizzativa e del personale al fine di assicurare il corretto svolgimento delle procedure di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero. Scadenza 30 settembre.

Restauri - Cantieri diffusi 2024, per sostenere il recupero del patrimonio

storico artistico e architettonico del Piemonte e della Valle d’Aosta per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di un ampio pubblico. Scadenza 30 settembre.

Richieste di finanziamento all'otto per mille della chiesa apostolica, per sostenere progetti nell’ambito della cultura, dell’educazione e della formazione in ambito sociale, attività sociali sul territorio nazionale o attività missionarie in ambito internazionale. Scadenza 30 settembre.