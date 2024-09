Un percorso formativo alla scoperta della storia della Repubblica dell'Ossola

In occasione dell'80° anniversario della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola, in particolare della Repubblica dell'Ossola, l'istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Vco “Piero Fornara” e il Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” di Ornavasso, con l’associazione raggruppamento divisioni patrioti “Alfredo Di Dio” in collaborazione con Ars.Uni.Vco, hanno realizzato una serie di 10 video di introduzione storica all'argomento che possono essere fruiti dai docenti di ogni ordine e grado per una autoformazione in vista delle iniziative celebrative. Le lezioni sono state registrate da Elena Mastretta, direttrice scientifica dell'istituto storico Fornara, Pier Antonio Ragozza, studioso indipendente, Maria Grazia Vona, curatrice del museo Di Dio e componente del comitato scientifico dell’istituto storico Fornara, e Margherita Zucchi, curatrice del museo Di Dio.

La presentazione dei video è in programma per lunedì 23 settembre alle 17.30 nella Cappella Mellerio di Domodossola.

Questi i titoli dei dieci contributi video: “Ossola 1944 – introduzione e contesto geopolitico”; “La Resistenza nel Verbano Cusio Ossola – settembre ’43-maggio ‘44”; “La Resistenza nel Verbano Cusio Ossola – giugno ’44-settembre’44”; “La Resistenza nel Verbano Cusio Ossola – settembre ’44-aprile’45”; “Gli alleati”; “Repubbliche partigiane”; “Il caso dell’Ossola”; “La giunta provvisoria di governo”; “Una nuova idea di scuola”; “La difesa dei confini della Repubblica dell’Ossola”.