Onoranze funebri Torino: la cremazione degli animali domestici

Le onoranze funebri Torino, come ogni sede di Taffo, offrono il servizio di cremazione animali domestici. Questa prestazione è stata ideata per andare incontro alle esigenze dei padroni che vogliono ricordare i propri amici a quattro zampe realizzando per loro un vero e proprio momento di raccoglimento.

Grazie alle onoranze funebri Torino, tutti i padroni, potranno avere sempre vicini i propri amici animali grazie alla conservazione delle ceneri, oppure disperdendoli in un luogo a cui il pet era affezionato.

Il nome del servizio è TaffoPet ed è realizzato nella sede centrale romana, poiché l’impianto inceneritore dedicato proprio agli animali si trova in questa sede. Ma le onoranze funebri Torino Taffo hanno pensato a tutto.

La salma del pet, una volta partita la richiesta, sarà prelevata direttamente a casa da un corriere che la trasporterà nella sede in cui avverrà la cremazione, trasportandola in frigoriferi a temperatura controllata, che non faranno deteriorare il corpicino.

In base al pacchetto scelto, l’urna con i resti delle ceneri sarà riconsegnata nei tempi previsti. Per chi preferisce assistere alla cremazione, in sede è stata predisposta una saletta di accoglienza in cui i padroni potranno intrattenersi e dare l’ultimo saluto al proprio pet.

Come funziona la cremazione dei pet con le onoranze funebri Torino

Per chi non ha un pet è difficile da capire il legame che si crea negli anni con i propri padroni. A volte essi entrano in famiglia da cuccioli e crescono e vivono tutta la loro vita proprio a contatto con questa famiglia, divenendone a tutti gli effetti un membro, come figli. Per questo, quando un pet muore, il dolore che si prova è in tutto e per tutto uguale a quando si perde una persona cara.

Se scegli di optare per la cremazione devi sapere che ne esistono di due tipi: quella standard, in cui più pet vengono cremati insieme (garantendone comunque una non-contaminazione) e quella privata, in cui il pet verrà cremato da solo e a cui potrai assistere.

Prima di essere inserito nel forno crematorio, rimarrà nel macchinario di raffreddamento, così da mantenere intatte le sue sembianze. La cremazione inizia con l’inserimento del corpo nell’inceneritore in cui le temperature raggiungono gradi molto alti. Questo serve per vaporizzare il corpo e le ossa, che in base alla grandezza dell’animale richiederà dai 45 minuti fino alle due ore.

Una volta completata la cremazione, con un magnete si andranno a raccogliere tutti gli oggetti metallici, come per esempio il microchip.

A questo punto si passerà alla polverizzazione delle ceneri e dei resti, che inizialmente potrebbero non essere del tutto frantumati.