Guida ai migliori casinò online italiani

Muove un volume d’affari pari a 1,38 miliardi di euro e nell’anno della pandemia ha superato quello derivante dalla rete fisica: parliamo del gioco d’azzardo online, una pratica molto popolare tra gli italiani che sempre più spesso si dedicano a questa forma di intrattenimento su pc, tablet device mobili in generale. Se da una parte le abitudini di fruizione sono in continua evoluzione, dall’altra l’industria del gambling online è in forte espansione e punta sulle opportunità offerte dal digitale per offrire un’esperienza sempre più immersiva e una gamma di giochi sempre più completa.

Ma come mai la formula del casinò online nel Bel Paese è così popolare e radicata? Scopriamolo insieme.

Una lunga tradizione

Di base se l’industria dei casinò online in Italia è così florida, lo si deve alla lunga tradizione del gioco d’azzardo, d’altra parte è qui che nasce la prima casa di gioco riconosciuta dallo Stato: siamo nel 1638 a Venezia, il “ridotto”, o appunto “casino”, è il luogo designato dalle autorità per il regolare svolgimento del gioco d’azzardo. Ma il casinò non è l’unico esempio di come la storia del gambling affondi le sue origini proprio in Italia, basti pensare al gioco del bingo e alla sua forma più antica che ci porta al 1530 quando fece la sua comparsa sulla scena ludica “Il Giuoco del Lotto d’Italia”: la sua formula a estrazione sarebbe poi diventata famosa in Francia trecento anni dopo, per approdare in Germania nel diciannovesimo secolo e negli Stati uniti nella seconda metà del Novecento. E che dire del Baccarà? A dare i natali a questo passatempo pare sia stato il rito etrusco dei “Nove Dei”, poi ripreso in epoca tardo medievale da un gioco di carte con punteggio da 0 a 9. E proprio in virtù di questa lunga tradizione l’Italia è tra i paesi più ricettivi rispetto alle novità, soprattutto quando hanno a che fare con il mondo digitale, d’altra parte gli italiani sono sempre più presenti online.

Questione di numeri

Se la lunga tradizione storica di cui gode il gioco d’azzardo in Italia è una delle ragioni che lo rende così diffuso e popolare da sempre, un altro degli elementi chiave è l’abbondanza dell’offerta: sono almeno 160 i portali dedicati al gioco d’azzardo che sul territorio nazionale svolgono la propria attività con regolare licenza e nel solco della normativa vigente, questo significa che i giocatori italiani hanno ampia possibilità di scelta e possono sempre contare su un servizio nella propria lingua che dialoga con il proprio sistema bancario. Un altro aspetto che ha inciso in modo significativo sulla diffusione dei casinò online in Italia è legato all’appartenenza all’Unione Europea che offre a gestori e giocatori i vantaggi della moneta comune un sistema di regole meno restrittive. Su questo fronte, poi, non va sottovalutato il tema dell’età minima per il gioco d’azzardo: in Italia è possibile scommettere dai 18 anni in su, a differenza della soglia fissata in altri paesi che è di 21 anni. Il mercato del gioco d’azzardo italiano, poi, è molto più ampio e aperto anche a operatori provenienti dall’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e dall'Unione Europea grazie al decreto legge n. 248 del 2006 e al d.l. 138 del 2011, quest’ultimo, in particolare, ha liberalizzato il gioco online.

Questo ha portato a un significativo incremento della varietà di giochi legali che sono reperibili online e per cui è consentito puntare soldi veri: poker, bingo, solitari, slot machines sono facilmente reperibili tra i diversi siti che offrono questo tipo di intrattenimento online, è necessario solo disporre di un computer, di una connessione a Internet e di un account regolarmente registrato. Ma come orientarsi nella sconfinata galassia di siti e portali dedicati al gioco d’azzardo online? Non ci resta che scoprirlo.

Come scegliere un casinò online

Quando si tratta di scegliere la piattaforma di gioco online a cui affidarsi è fondamentale tenere a mente pochi semplici elementi in grado di offrire una fruizione piacevole e un’esperienza di gioco serena e in sicurezza.

Ecco una sintesi degli aspetti a cui porre attenzione:

varietà : in questo caso a fare la differenza è la possibilità di scegliere tra una gamma completa di giochi, dalla Roulette al Casino Hold’em senza dimenticare Blackjack, Roulette e tavoli con veri croupier. Un casinò online di qualità, inoltre, deve offrire centinaia di slot con percentuali di vincita verificabili e jackpot progressivi consistenti;

sicurezza : è un elemento imprescindibile, è quello che offre agli utenti la garanzia che tutte le operazioni di deposito e prelievo avvengono in modo sicuro e attraverso sistemi cifrati complessi in grado di proteggere dati sensibili e finanziari, il tutto in collaborazione con i più avanzati sistemi di pagamento;

assistenza: un casinò online di livello deve sempre offrire canali di contatto con l’assistenza in una fascia oraria ampia, anche 24 ore su 24, e disporre di diverse tipologie di strumenti, tra cui chat dal vivo, indirizzo e-mail e telefono.

A completare la lista delle caratteristiche di un buon casinò online ci sono poi elementi come l’ottimizzazione per device mobili e una solida reputazione: rivolgersi, infatti, a siti con un’esperienza di lungo corso nel settore e con una credibilità comprovata è il modo migliore per godersi la propria esperienza di gioco in tutta tranquillità.

Casinò online tra storia e innovazione

Per comprendere le ragioni della grande popolarità di cui godono i casinò online in Italia bisogna percorrere a ritroso le tradizioni legate a questo intrattenimento: sono le solide radici storiche ad aver impresso nel DNA degli italiani la passione per il gioco d’azzardo ed è questa stessa passione che oggi fa da forza motrice a un’industria in continua evoluzione, sia sul fronte della sicurezza che su quello dell’offerta.